春菜の「自分らしさ」が好きだと言ってくれた宇土。【漫画】本作を読む体型や歯に衣着せぬ物言いを理由に、会社の男性社員たちから「親方」と呼ばれている青島春菜。陰口やからかいにも負けずに生きてきた彼女だったが、ある日突然の告白によって心を大きく揺さぶられることになる。そんな『アオハルがはじまる〜ぽちゃこの春は突然に〜』を描いた夏野ばな菜(@NatsunoBanana)さんに作品への思いを聞いた。■からかわれ役が当たり前