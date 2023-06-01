王立ベルギーサッカー協会（RBFA）は現地時間15日、FIFAワールドカップ2026・グループG第1節に臨むベルギー代表のスターティングメンバーを発表した。FIFAワールドカップ2026の欧州予選でグループJに入ったベルギー代表は、5勝3分と無敗で全日程を終え、4大会連続15回目のFIFAワールドカップ出場を決めた。6月に入ってからのテストマッチでは、クロアチア代表戦（○2−0）、チュニジア代表戦（○5−0）で2連勝を飾っており、勢