ベルギー代表、北中米W杯初陣エジプト戦のスタメン発表！ ドク＆トロサールら強烈攻撃陣が並ぶ
王立ベルギーサッカー協会（RBFA）は現地時間15日、FIFAワールドカップ2026・グループG第1節に臨むベルギー代表のスターティングメンバーを発表した。
FIFAワールドカップ2026の欧州予選でグループJに入ったベルギー代表は、5勝3分と無敗で全日程を終え、4大会連続15回目のFIFAワールドカップ出場を決めた。6月に入ってからのテストマッチでは、クロアチア代表戦（○2−0）、チュニジア代表戦（○5−0）で2連勝を飾っており、勢いに乗ってFIFAワールドカップ2026本大会を迎える。
今大会、ベルギー代表はグループGに入った。エジプト代表、イラン代表、ニュージーランド代表と同居するグループステージの戦いにおいて、重要な第1節で相まみえるのは、エジプト代表だ。
そんなゲームに臨むベルギー代表のスターティングメンバーが発表。ゴールマウスを託されたのはティボー・クルトワ。最終ラインは右からトーマス・ムニエ、ナタン・ンゴイ、ブランドン・メシェレ、ティモシー・カスターニュが並び、中盤のセンターはアマドゥ・オナナとユーリ・ティーレマンスの組み合わせ。2列目は右からレアンドロ・トロサール、ケヴィン・デ・ブライネ、ジェレミー・ドクの布陣で、最前線にはシャルル・デ・ケテラーレが入った。
ベルギー代表とエジプト代表のゲームは、日本時間で16日の4時00分（15日の28時00分）キックオフ。テレビ放送はNHK総合にて行われ、インターネットではDAZNにて配信される。
▼GK
1 ティボー・クルトワ（レアル・マドリード/スペイン）
▼DF
15 トーマス・ムニエ（リール/フランス）
25 ナタン・ンゴイ（リール/フランス）
4 ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルッヘ）
21 ティモシー・カスターニュ（フルアム/イングランド）
▼MF
24 アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ/イングランド）
8 ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ/イングランド）＜cap.＞
10 レアンドロ・トロサール（アーセナル/イングランド）
7 ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ/イタリア）
11 ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ/イングランド）
▼FW
17 シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ/イタリア）
▼クロアチアvsベルギー
▼ベルギーvsチュニジア
FIFAワールドカップ2026の欧州予選でグループJに入ったベルギー代表は、5勝3分と無敗で全日程を終え、4大会連続15回目のFIFAワールドカップ出場を決めた。6月に入ってからのテストマッチでは、クロアチア代表戦（○2−0）、チュニジア代表戦（○5−0）で2連勝を飾っており、勢いに乗ってFIFAワールドカップ2026本大会を迎える。
そんなゲームに臨むベルギー代表のスターティングメンバーが発表。ゴールマウスを託されたのはティボー・クルトワ。最終ラインは右からトーマス・ムニエ、ナタン・ンゴイ、ブランドン・メシェレ、ティモシー・カスターニュが並び、中盤のセンターはアマドゥ・オナナとユーリ・ティーレマンスの組み合わせ。2列目は右からレアンドロ・トロサール、ケヴィン・デ・ブライネ、ジェレミー・ドクの布陣で、最前線にはシャルル・デ・ケテラーレが入った。
ベルギー代表とエジプト代表のゲームは、日本時間で16日の4時00分（15日の28時00分）キックオフ。テレビ放送はNHK総合にて行われ、インターネットではDAZNにて配信される。
◼︎ベルギー代表 スターティングメンバー
▼GK
1 ティボー・クルトワ（レアル・マドリード/スペイン）
▼DF
15 トーマス・ムニエ（リール/フランス）
25 ナタン・ンゴイ（リール/フランス）
4 ブランドン・メシェレ（クラブ・ブルッヘ）
21 ティモシー・カスターニュ（フルアム/イングランド）
▼MF
24 アマドゥ・オナナ（アストン・ヴィラ/イングランド）
8 ユーリ・ティーレマンス（アストン・ヴィラ/イングランド）＜cap.＞
10 レアンドロ・トロサール（アーセナル/イングランド）
7 ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ/イタリア）
11 ジェレミー・ドク（マンチェスター・シティ/イングランド）
▼FW
17 シャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ/イタリア）
Roadmap for tonight. 📋 #SelectedByPwC #BELEGY pic.twitter.com/HLJcxKun90— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 15, 2026
【ハイライト動画】ベルギー代表、テストマッチは2連勝と絶好調
▼クロアチアvsベルギー
▼ベルギーvsチュニジア