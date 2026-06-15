高市首相陣営が総裁選や総選挙で他陣営の誹謗中傷動画を作成したとされる問題で2026年6月12日放送の「プライムニュース」（BSフジ）はこの問題の本質はどこにあるのかを取り上げたが、答弁の安定性、首相周辺の危機管理体制に問題があることが指摘された。「答弁の安定性は台湾有事発言でも問われた」日本政治史が専門の中央大学教授の中北浩爾さんは3つのポイントを挙げた。1つは高市首相のスキャンダルという側面。「他候補への