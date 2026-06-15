MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式番組「音楽情報ライヴ いじくりROCKS！」76回目の放送が、2026年6月22日19時より配信される。今回のゲストはSHAZNAの3人が揃ってスタジオ生出演することが決定した。SHAZNAは10月17日（土）に赤羽 Reny alphaにて、MUCCとのツーマンライヴ＜SHAZNA Presents 歌姫降臨 〜Beautiful Halloween Party ?〜＞を開催予定だ。番組では、活動再開を経て精力的に活動する彼らに逹