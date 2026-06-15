サンヨー食品を代表する「サッポロ一番」シリーズが、今年もスヌーピー率いる「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボ！「サッポロ一番 ミニどんぶり バラエティーパック 4食入 スヌーピーパッケージ」が、2026年5月下旬から、全国のスーパーやドラッグストアなどで順次発売されている。【画像】必ずもらえる！ラーメンを楽しむスヌーピーのミニタオル全3種を見る2026年5月下旬より順次発売中の「サッポロ一番 ミニどんぶり バラエティー