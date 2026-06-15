スヌーピーのミニタオルが必ず1枚もらえる！PEANUTSコラボ「サッポロ一番 ミニどんぶり バラエティーパック」が数量限定で登場
サンヨー食品を代表する「サッポロ一番」シリーズが、今年もスヌーピー率いる「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボ！「サッポロ一番 ミニどんぶり バラエティーパック 4食入 スヌーピーパッケージ」が、2026年5月下旬から、全国のスーパーやドラッグストアなどで順次発売されている。
【画像】必ずもらえる！ラーメンを楽しむスヌーピーのミニタオル全3種を見る
「サッポロ一番 ミニどんぶり」シリーズは、即席袋麺のロングセラー「サッポロ一番」の「しょうゆ味」「みそラーメン」「塩らーめん」「塩とんこつらーめん」を、ミニサイズのどんぶり型カップ麺で楽しめる人気シリーズ。バラエティーパックなら4種がいっぺんにそろうので、お昼のちょい足しにも、夜食のひと口にも、家族で味を分け合いたいときにもちょうどいい。
そして今回の最大の見どころが、購入特典でついてくる“サッポロ一番オリジナル”のミニタオル。抽選でも応募でもなく、1パック買えば必ず1枚入っている。絵柄は、ラーメン丼から顔をひょっこりのぞかせたり、ラーメン丼を大事そうに抱えたりと、スヌーピーの“ラーメン愛”を表現した全3種。どれが入っているかは開けてからのお楽しみとなっている。
このスヌーピーパッケージは数量限定で、予定数量が売り切れ次第、通常パッケージへ切り替わる。出荷も順次のため、店頭に並ぶタイミングはお店によってさまざま。次のお買い物では、スヌーピーとチャーリー・ブラウンのかわいいパッケージを売り場でちょっと探してみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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そして今回の最大の見どころが、購入特典でついてくる“サッポロ一番オリジナル”のミニタオル。抽選でも応募でもなく、1パック買えば必ず1枚入っている。絵柄は、ラーメン丼から顔をひょっこりのぞかせたり、ラーメン丼を大事そうに抱えたりと、スヌーピーの“ラーメン愛”を表現した全3種。どれが入っているかは開けてからのお楽しみとなっている。
このスヌーピーパッケージは数量限定で、予定数量が売り切れ次第、通常パッケージへ切り替わる。出荷も順次のため、店頭に並ぶタイミングはお店によってさまざま。次のお買い物では、スヌーピーとチャーリー・ブラウンのかわいいパッケージを売り場でちょっと探してみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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