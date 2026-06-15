サンリオエンターテイメントが、大分県日出町にて運営する屋外型テーマパーク「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にて推進する「エンタメリゾート構想」について、その取り組みの進捗を報告。キティキャッスルのリニューアル計画や、地域とハーモニーランドの未来を描く共創プロジェクトの始動、「県産県消プロジェクト」の新たな計画も発表されました。 サンリオエンターテイメント「大分 ハーモニーランド エ