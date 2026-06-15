あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、山形県で期間限定で営業する“幻”の人気ラーメン店「中華そば処 琴平荘」が監修した新商品「煮干し香る 鶏醤油（しょうゆ）ラーメン」を6月15日から期間限定で販売します。【写真】“幻のラーメン”も見る！「煮干し香る 鶏醤油ラーメン」と比較もスシローでは、2014年4月からラーメンの販売を開始。魚介類の頭やアラを使用して寿司に合う「す