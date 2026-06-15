TravisJapanの松田元太（27）が15日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に出演。人気アイドルとの関係に動揺する場面があった。同番組には、今年デビュー2周年を迎えたAぇ！groupの小島健、末澤誠也、正門良規、佐野晶哉がゲスト出演。メンバーとの関係を聞かれ、松田は「仲がいいのはスエ（末澤誠也）ですね」と告白。「普段ご飯に行ったりとか、行かなかったりとか」と笑いを誘った。そ