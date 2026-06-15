タレントの関根勤（72）と娘の関根麻里（41）が15日、大阪市内で開かれた「日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let’s Party!”」合同取材会に出席。公演を前に期待で胸を膨らませていた。ミッキーマウスやミニーマウスをはじめ、たくさんのディズニーキャラクターが登場し、世代を超えて愛され続けている氷上のミュージカルショー 「ディズニー・オン・アイス」。1981年の初公開以来、アメリカをはじめ世界75ヶ国