2026年8月21日(金)から9月27日(日)まで、大阪中之島美術館で開催される「フェルメール《真珠の耳飾りの少女》展 17世紀オランダ絵画の名品、奇跡の再来日」。約120万人を動員した2012〜13年の「マウリッツハイス美術館展」以来、14年ぶりとなる《真珠の耳飾りの少女》の来日が実現する。【画像】フェルメール初期の重要作《ディアナとニンフたち》さらに今回は、フェルメール初期の重要作品《ディアナとニンフたち》も来日。マウリ