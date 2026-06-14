6月14日、阪神競馬場で行われた第67回宝塚記念（G1・芝2200m）で、横山典弘騎乗のマイユニバース（牡4・栗東・武幸四郎）が急性心不全のため死亡した。【宝塚記念】マイユニバースが競走中止…3コーナー過ぎで失速、横山典弘騎手が下馬3コーナー過ぎから失速同馬は3コーナー過ぎから徐々に失速。最後の直線コースで横山典弘騎手が下馬し、競走を中止した。レースは武豊騎乗のメイショウタバルが連覇を達成。2着にはクロワデ