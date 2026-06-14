2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」のロゼが14日、誕生日を迎えて、STPR ONLINE STOREにて「ロゼ BIRTHDAY GOODS 2026」の受注販売をスタートした。今回のために描き下ろされた新ビジュアルは、ライブ会場で指ハートのファンサービスを届ける特別なワンシーンを切り取ったもの。初期ビジュアルのように胸元が空いたトップスに、クールなジャケットを羽織ったスタイリッシュなステージ衣装が目を引く、