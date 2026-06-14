「中古マンション×リノベーション」の最大の魅力は、自分たちの暮らし方に合わせた空間を、ゼロから設計できる自由度の高さにあります。一方で、将来的に売却や賃貸としての貸し出しも視野に入れている方にとっては、「自分好み」と「資産価値」のバランスが悩みどころです。今回は、日々の快適さを重視しながらも、将来の出口戦略も見据えた”後悔しないプランニング”について、プロの視点で解説します。○「誰のための家か」を