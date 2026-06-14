試合中に無言の“応酬”を展開【MLB】Wソックス 8ー2 ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠地でホワイトソックスと対戦した。ドジャースの大谷翔平投手、ホワイトソックスの村上宗隆内野手はともに欠場となったが、試合中の両選手の無言のいじり合いにファンは「ジェスチャーの癖が強すぎて草」とツッコミを入れていた。大谷は同日の試合は左膝の炎症の影響で欠場。村上も遠征には同行し