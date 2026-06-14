ブータン・ティンプーの工房で作業する職人＝2026年3月（共同）ヒマラヤの小国ブータンに島根県浜田市の「石州和紙」の技術を使った紙工房がある。ブータン人職人が手作りし、独特の手触りで人気だ。日本とブータンの国交樹立40年の今年、現地の子どもに和紙を使った美術教育が予定されており、伝統工芸が両国関係の新たな一ページを紡いでいる。（共同通信ニューデリー支局＝岩橋拓郎）3月下旬、首都ティンプーの「ジュンシ手