オリックスの九里亜蓮投手が6月14日の阪神戦（京セラドーム）に、「中4日」で先発登板をする。広島時代の2023年以来、3年ぶりの「中4日」登板で、交流戦の勝ち越しをかけ最終戦を締めくくる。「いつもと同じです。（工夫は）ありません。何かを変えることもありません。しっかりと試合に向けて準備をするだけです」。登板前日の九里は、報道陣の質問に表情を変えることなく、同じ言葉を繰り返した。けがを未然に防ぎ選手を守