「営業のオファーは事務所内では断トツ。特に子どもたちからの人気が際立っていて、『そんなの関係ねぇ』の大合唱になることもあります」こう語るのは芸能関係者。お笑いタレントの小島よしお（45）が今、空前のブームになっているという。「近年、小島さんはショッピングモールやファミリー向けのイベントへの出演が続いています。自身のSNSでもその模様を投稿していますが、親子の観客が多く訪れ、子どもたちは手を叩いて喜んで