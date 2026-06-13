スーパー銭湯に持って行くと便利な物について、温浴施設「スパメッツァおおたか竜泉寺の湯」（千葉県流山市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。【豆知識】これがスーパー銭湯に持って行くと便利な「アイテム7選」です！公式アカウントは「女性必見！ 銭湯に持って行く物7選」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが、持って行くと便利な物について次のように紹介しています。（1）マスクとキャップすっ