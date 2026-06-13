山本は優しい気配りで後輩を感激させたという(C)Getty Images巨人のロマン砲、中山礼都が今春のWBCで経験した貴重な体験を振り返った。6月13日に放送された「シューイチ」（日本テレビ）の中の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」に中山が出演。【動画】見事な制球力！山本由伸、見逃し三振を奪うシーンをチェック今回は「日常生活で緊張すること」をテーマにトークを繰り広げる中、中山は「ありました、今年」として自