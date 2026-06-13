藤森慎吾さんが楽天モバイル1日店長に / 「芳根京子の〈生〉旅」が登録者数100万人突破【まとめ記事】
楽天モバイルは2026年6月5日、山梨県甲斐市のラザウォーク甲斐双葉で「楽天モバイル メディア向け説明会＆藤森慎吾さん1日店長イベント」を開催した。山梨県内の高校出身であるお笑いタレントの藤森慎吾さんが、初めて楽天モバイルショップの1日店長に就任。地元トークや自身の利用体験を交えながら会場を盛り上げた。
東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が展開する人気YouTubeシリーズ「芳根京子の〈生〉旅」が、チャンネル登録者数100万人を突破した。これを記念し、特別動画の公開に加え、「〈生〉旅」オリジナルTシャツが当たるプレゼント企画を実施している。
■期間限定で再び登場！ゲゲゲ浮世絵「花散しの友誼」再販決定
様々な浮世絵作品を企画・制作する株式会社版三は、国民的アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』の世界観を浮世絵の技法で表現する「ゲゲゲ浮世絵」シリーズを展開している。その中の一作で、期間限定で販売された「花散しの友誼」は、発売直後から大きな反響を呼び、販売期間終了後も数多くの再販を望む声が寄せられていた。その要望に応え、期間限定での再販が決定した。2026念6月10日〜6月30日までの期間限定でオンラインショップ「浮世絵工房」にて実施する。
■藤森慎吾さんが楽天モバイル1日店長に！1000万回線突破の背景を探る
楽天モバイルは2026年6月5日、山梨県甲斐市のラザウォーク甲斐双葉で「楽天モバイル メディア向け説明会＆藤森慎吾さん1日店長イベント」を開催した。山梨県内の高校出身であるお笑いタレントの藤森慎吾さんが、初めて楽天モバイルショップの1日店長に就任。地元トークや自身の利用体験を交えながら会場を盛り上げた。
■「芳根京子の〈生〉旅」が登録者数100万人突破！記念特別動画とプレゼント企画を公開
東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が展開する人気YouTubeシリーズ「芳根京子の〈生〉旅」が、チャンネル登録者数100万人を突破した。これを記念し、特別動画の公開に加え、「〈生〉旅」オリジナルTシャツが当たるプレゼント企画を実施している。
■8つのレストラン＆バーの味がブッフェスタイルで楽しめる「シェフの競演ブッフェ」
名古屋マリオットアソシアホテルは、2026年6月4日(木）〜7月22日（水）まで15階オールデイダイニング「パーゴラ」で「シェフの競演ブッフェ〜開業記念の感謝を込めて〜」を開催する。昨年、開業記念イベントとして大人気だった、シェフの競演ブッフェが今年も登場！ホテル内全8店舗のレストラン&バーが総力を結集してお送りするスペシャル企画！各レストランのイチオシメニューが一度にブッフェで楽しめる。
■ミャクミャクと黒ミャクミャクの新商品！「ロールお手玉マスコット」が新登場
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、EXPO2025 公式ライセンス商品、ミャクミャクと黒ミャクミャクの「ロールお手玉マスコット」を発売する。
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東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が展開する人気YouTubeシリーズ「芳根京子の〈生〉旅」が、チャンネル登録者数100万人を突破した。これを記念し、特別動画の公開に加え、「〈生〉旅」オリジナルTシャツが当たるプレゼント企画を実施している。
様々な浮世絵作品を企画・制作する株式会社版三は、国民的アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』の世界観を浮世絵の技法で表現する「ゲゲゲ浮世絵」シリーズを展開している。その中の一作で、期間限定で販売された「花散しの友誼」は、発売直後から大きな反響を呼び、販売期間終了後も数多くの再販を望む声が寄せられていた。その要望に応え、期間限定での再販が決定した。2026念6月10日〜6月30日までの期間限定でオンラインショップ「浮世絵工房」にて実施する。
■藤森慎吾さんが楽天モバイル1日店長に！1000万回線突破の背景を探る
楽天モバイルは2026年6月5日、山梨県甲斐市のラザウォーク甲斐双葉で「楽天モバイル メディア向け説明会＆藤森慎吾さん1日店長イベント」を開催した。山梨県内の高校出身であるお笑いタレントの藤森慎吾さんが、初めて楽天モバイルショップの1日店長に就任。地元トークや自身の利用体験を交えながら会場を盛り上げた。
■「芳根京子の〈生〉旅」が登録者数100万人突破！記念特別動画とプレゼント企画を公開
東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が展開する人気YouTubeシリーズ「芳根京子の〈生〉旅」が、チャンネル登録者数100万人を突破した。これを記念し、特別動画の公開に加え、「〈生〉旅」オリジナルTシャツが当たるプレゼント企画を実施している。
■8つのレストラン＆バーの味がブッフェスタイルで楽しめる「シェフの競演ブッフェ」
名古屋マリオットアソシアホテルは、2026年6月4日(木）〜7月22日（水）まで15階オールデイダイニング「パーゴラ」で「シェフの競演ブッフェ〜開業記念の感謝を込めて〜」を開催する。昨年、開業記念イベントとして大人気だった、シェフの競演ブッフェが今年も登場！ホテル内全8店舗のレストラン&バーが総力を結集してお送りするスペシャル企画！各レストランのイチオシメニューが一度にブッフェで楽しめる。
■ミャクミャクと黒ミャクミャクの新商品！「ロールお手玉マスコット」が新登場
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、EXPO2025 公式ライセンス商品、ミャクミャクと黒ミャクミャクの「ロールお手玉マスコット」を発売する。
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