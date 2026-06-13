北中米ワールドカップを戦う日本代表は12日、アメリカ・ナッシュビルのベースキャンプ施設でのトレーニングを終え、14日のグループリーグ初戦オランダ戦開催地のダラスに向かう。練習後、報道陣の取材に応じたMF伊東純也(ゲンク)は「いい準備をして、いい試合ができれば」と意気込んだ。左足首に負傷を抱えていたMF遠藤航(リバプール)が前日11日にチームを離脱し、新キャプテンのDF板倉滉(アヤックス)のもとで再始動した日本代