俳優の吉瀬美智子（51）が、広々とした自宅のバスルームを披露し、反響が寄せられている。【映像】吉瀬美智子、おしゃれな玄関やリビングこれまでにも、こだわりの自宅をInstagramで紹介してきた吉瀬。生け花を飾った玄関や、お香をたいているリビング。「狭〜いベランダでこの夕焼けを見ながら自分時間」とコメントした、お気に入りのベランダを公開していた。吉瀬美智子、こだわりの自宅バスルームを披露2026年6月11日の投