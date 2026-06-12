サラリーキャップ導入を巡り選手会とMLB側が対立巨額契約を結ぶスター選手の“当然の反応”に、ファンから総ツッコミが殺到している。メッツのフアン・ソト外野手が、MLB側が提案したサラリーキャップ導入案に対して反対の姿勢を示した。米メディアが報じると、自身が制度導入の要因のひとつとなっていることなどから、冷ややかな声が相次いだ。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」によると、メジャーリーグ側は次期労