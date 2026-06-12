レイラック滋賀FCは12日、びわこ成蹊スポーツ大DF角田倫伝(22)の加入を発表した。角田はセレッソ大阪U-18からびわこ成蹊スポーツ大に進学。3月に卒業していたなか、大学を通じて「昨年11月にサッカー部を引退し、半年間の無所属期間を経て、このたびレイラック滋賀FCに加入することになりました。この期間、大学サッカー部の活動に参加させていただきました。僕を受け入れてくださった、スタッフや仲間たちには心から感謝をし