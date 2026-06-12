競馬ファンを長く続けることと、株式市場に居続けることは似ている。どちらも一時の勝ち負けではなく、知識や経験の積み重ねにこそ醍醐味があるからだ。だが、その共通点は単なる継続性にとどまらない。両者に共通する“ある思考”を理解することが、長く結果を出すための鍵になる。※本稿は、ファンドマネージャーの堀井正孝『経済はお金から学べ』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。お金を銀行に預けるのも投