フレデリックが7月6日（月）に新曲をリリースすることを発表、事前登録サービスPre-add/Pre-saveがスタートした。新曲のタイトルなどは一切発表されておらず、続報は19日（金）17時という予告のみされている。また、2026年から2027年にかけてZepp Haneda(TOKYO)で開催する自主企画イベント＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE＞の第3回となる10月公演の対バンゲストにCLAN QUEENの出演を発表。＜UMIMOYASU＞は、フレデリックがインディーズ