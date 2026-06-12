フレデリックが7月6日（月）に新曲をリリースすることを発表、事前登録サービスPre-add/Pre-saveがスタートした。

新曲のタイトルなどは一切発表されておらず、続報は19日（金）17時という予告のみされている。

また、2026年から2027年にかけてZepp Haneda(TOKYO)で開催する自主企画イベント＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE＞の第3回となる10月公演の対バンゲストにCLAN QUEENの出演を発表。

＜UMIMOYASU＞は、フレデリックがインディーズ時代から定期的に主催してきた対バンイベントで、今回は2026年から2027年にかけて関東にて全5回行われている。あわせて同公演のタイトルも発表となり、10月の第3回は＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -mov.art-＞となる。

メンバーは「独自のセンスで彗星の如く現れたCLAN QUEEN。異彩を放つその音楽は誰をも惹きつける鋭さを持ったバンドだと思っています。彼ら彼女らの美学と我々が交わった時、きっと鮮烈な夜が生まれるはずだと思い声をかけさせてもらいました。一筋縄ではいかない夜になると思います。どうぞよろしく」とコメントしている。

このタイトルをイメージして制作されたメインビジュアルとメンバーコメントも同時に公開された。チケットは、本日よりプレオーダーが開始している。

なお、第2回7月12日（日）公演は既に完売しており、ゲストには04 Limited Sazabysを迎える。続く第4回は2027年1月17日（日）にZepp Haneda(TOKYO)で開催、以降のゲストや詳細は後日アナウンスされる予定。

フレデリックは本日12日（金）Zepp Shinjukuから、東名阪ファンクラブ会員限定ツアー＜Home Party Tour 2026 -RAINVENT-＞がスタートする。

◾︎ライブ情報

＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE＞

第1回 2026年04月18日（土） KT Zepp Yokohama ※終了公演

公演タイトル「UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -MOVE YOUR BODY-」

対バンゲスト：Lucky Kilimanjaro

番外編 2026年05月26日（火） Zepp Haneda(TOKYO) ※終了公演

公演タイトル「UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -RE MOVE OUT-《番外編》」

対バンゲスト：THE ORAL CIGARETTES

第2回 2026年07月12日（日） Zepp Haneda(TOKYO) ※SOLD OUT

公演タイトル「UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -SUDDEN MOVE-」

対バンゲスト：04 Limited Sazabys

第3回 2026年10月12日（月祝） Zepp Haneda(TOKYO)

公演タイトル「UMIMOYASU 2026-2027 MOVE -mov.art-」

対バンゲスト：CLAN QUEEN

第4回 2027年01月17日（日）Zepp Haneda(TOKYO)

特設サイト：https://frederic-official.com/feature/umimoyasu20262027_move

・チケット情報 10月公演のみプレオーダー受付

受付期間：2026年6月12日（金）18:00〜6月21日（日）23:59

URL： https://eplus.jp/frederic/