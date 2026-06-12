2026年もチョコミントのシーズン到来。今年は4月ごろからさまざまなチョコミント商品が登場し、チョコミントを愛する“チョコミン党”をワクワクさせている。定番のアイスだけでなく、いろいろなお菓子にチョコミント味が登場。期間限定や数量限定も多いので早めにチェックしよう。【写真】ココスの「チョコミン党フェア」2026年に食べたいチョコミントグルメ■「ココス」の「チョコミン党フェア」【写真】ココスの「チョコミン党