ヤンシー&マリコンヌの新曲「ぷるるん音頭」の発表披露会見が11日、都内で開催された。左からすっちー、マリコンヌ(森田まりこ)、ヤンシー(松浦真也)○W杯のゴールパフォーマンスで「ぷるるん音頭」をやってほしい「ぷるるん音頭」は、吉本新喜劇座員の人気ネタから生まれた夏の楽曲ミニアルバム『吉本新喜劇☆パーティー! SUMMER SONG COLLECTION！2026』(7月1日に各種音楽配信サービスでリリース)収録の楽曲。おしりをぷるる