ごねるお客へ心のツッコミ【漫画】本編を読む購入した商品をあとになって、さまざまな理由で返品を求めてくるお客がいる。今回は、「それはないでしょ」という理不尽な返品クレームを描いた、狸谷(@akatsuki405)さん「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より「何でもごねりゃ良いってもんじゃない」をお届けする。■いつ買ったのかわからないが、返品・返金の要求!?何でもごねりゃ良いってもんじゃない1何でもごねりゃ良