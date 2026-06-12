【クレーマー】あの手この手で返品したい客…ツッコミどころは満載だが勢いだけは凄まじくて恐怖！【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
購入した商品をあとになって、さまざまな理由で返品を求めてくるお客がいる。今回は、「それはないでしょ」という理不尽な返品クレームを描いた、狸谷(@akatsuki405)さん「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」より「何でもごねりゃ良いってもんじゃない」をお届けする。
■いつ買ったのかわからないが、返品・返金の要求!?
「チェッカー鳥海さん、レジまでお願いします」シリーズは、作者の狸谷さんの実体験が元に描かれており、本作「何でもごねりゃ良いってもんじゃない」は理不尽な返品エピソードの事例を紹介している。
狸谷さんが現在勤めている100均の返品ルールについて伺うと「不良品・スタッフのレジミス以外の自己都合であれば、購入から1週間以内でレシート持参で対応。開封済みの物や食品、印鑑などは返品不可となっています。経年劣化したようなものも当然不可です」と教えてくれた。また「高齢者の方に多いのですが、いつ購入したのかご自身でもわからないようなものを動かないだの汚れたなどで返金を要求されるのが最近多くて困っています…」と悩みの種を語る。
さらに、スーパーにはスーパーの返品ルールがあるが、なぜかルールを無視して無理難題を押し通そうとする“クレーマー”はどこにでも存在するようで「威圧的だったり、怒っていたり、態度が悪いお客が多い」と読者からコメントが寄せられている。“クレーマー”について「どんなケースであれ『自分が正しい』と言うのが一番なので、想定外に返品や返金を断られると怒りが先に立つのかもしれません。いつも『どのラインで説明をしたらお分かりいただけるか』気を遣って対応しています」と、狸谷さんの工夫が伺える。
どう説明しても、納得してもらえず「自分の言い方が悪いのかも？」と考えたことがある人も多いはず…。スーパーのみならず、一度でも接客の経験がある人ならとても共感できる本作！ぜひ読んでみて。
■取材協力：狸谷(@akatsuki405)
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