第85期順位戦（主催：朝日新聞社・毎日新聞社）は６月11日（木）に開幕。この日はＡ級１局とＣ級２組12局の計13局が行われました。このうちＡ級の永瀬拓矢九段―近藤誠也八段戦は95手で永瀬九段が勝利。矢倉対早繰り銀の熱戦を制して挑戦に向け好スタートを切っています。○挑戦目指す第一歩前期は糸谷哲郎九段とのプレーオフに敗れ挑戦を逃した永瀬九段、気分も新たに第83期以来となる挑戦を目指します。一方で２年目の参戦となる