日本サッカー協会の公式YouTubeチャンネル『JFA TV』で、北中米Ｗ杯に臨む日本代表にフォーカスした「Team Cam」の第２弾が、６月11日に公開。メンターとしてチームに帯同している南野拓実の“決意”が注目されている。モンテレイでの事前合宿を終え、ベースキャンプ地のナッシュビルで初戦オランダ戦に向けて準備を進める森保ジャパンに、南野が合流した。左膝の大怪我がなければ、おそらくＷ杯メンバーに名を連ねていたはず