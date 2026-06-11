神戸市は11日、同市北区の山林で、成獣とみられるクマを確認したと発表した。現時点で人的被害は報告されていないが、市は兵庫県や警察と連携して現地確認や情報収集を進めるとともに、市民に対して注意を呼びかけている。市内でクマが確認されたのは初めて。市によると、クマが確認されたのは同日午後5時ごろ。有害鳥獣の捕獲を目的に山林内へ設置していたセンサーカメラに、成獣とみられるクマの姿が映っていた。映像が確認