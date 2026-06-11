神戸市は11日、同市北区の山林で、成獣とみられるクマを確認したと発表した。現時点で人的被害は報告されていないが、市は兵庫県警察と連携して現地確認や情報収集を進めるとともに、市民に対して注意を呼びかけている。市内でクマが確認されたのは初めて。市によると、クマが確認されたのは同日午後5時ごろ。有害鳥獣の捕獲を目的に山林内へ設置していたセンサーカメラに、成獣とみられるクマの姿が映っていた。映像が確認