建築家・石上純也さんらの新ホール計画をテーマにした展覧会が、県の意向を受けて中止になった問題で、6月11日も県議会の委員会で批判の声が上がりました。11日も、議員からは新ホール展中止問題に、批判の声が上がりました。この問題は、建築家・石上純也さんが設計した新ホールをテーマにした展覧会が、藍場浜公園でホール整備を進める県の意向で中止になったものです。これまで県は、会場