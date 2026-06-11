現在、ピッツバーグに遠征してビジターゲームを戦っているロサンゼルス・ドジャース。6月10日（日本時間11日）のパイレーツ戦では大谷翔平が1番・投手兼指名打者で出場。6回2/3を投げて被安打6、4四死球6奪三振4失点（自責3）の内容ながら、勝利権利を持って降板した。だが、その後の救援陣が打ち込まれて7勝めはならなかった。注目される防御率だが、現時点では1/3回足りず、記録外。ただし、防御率1.06は依然として“影のトッ