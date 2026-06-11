8月18日に、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで、アソビシステム主催のミュージック＆カルチャーフェス『ASOBIEXPO（アソビエキスポ） 2026』が開催される。5月15日に開催が発表され、6月5日には出演者やチケット情報などの詳細が明らかになった。【関連】KAWAII LAB.に続くPEAK SPOTの存在感『TIF2026』で広がるアソビシステムのアイドル展開今回発表されたラインナップには、きゃりーぱみゅぱみゅ、新しい学校のリーダーズ、FRUITS ZI