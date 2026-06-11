BIGBANGがデビュー20周年の今年、ワールドツアー＜BIGBANG 2026 WORLD TOUR＞を開催する。2017年に開催された＜LAST DANCE TOUR＞以来、約9年ぶりとなるワールドツアー。8月のソウル公演を皮切りに、アジア・北米・ヨーロッパ・オセアニアなど世界各地19都市31公演を巡り、日本公演は11月27日（金）の大阪・京セラドーム大阪を皮切りに、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、東京・東京ドーム、福岡・みずほPayPayドーム福岡の全国4都