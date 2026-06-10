【モデルプレス＝2026/06/10】5人組動画クリエイター・コムドットのやまとが6月10日までに自身のInstagramストーリーズを更新。グッズが酷似しているとの指摘を受け、謝罪した。【写真】コムドットやまと、“酷似”話題のグッズ◆コムドットやまと、グッズ写真投稿やまとは同月9日、手のひらサイズの人形の写真をアップ。風船ガムを膨らませたデザインの人形に対し、ネット上では5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・