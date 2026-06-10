米ニューヨークを拠点に活動するお笑いタレント渡辺直美（38）が10日、インスタグラムを更新。自身に送られてくる写真をめぐり、一部のフォロワーに注意喚起を行った。渡辺はストーリー機能を使って、ニューヨークを訪れているチョコレートプラネット松尾駿と再会した写真をアップ。渡辺の写真がプリントされた公式グッズのTシャツを着用した姿の松尾に「まさかこのTシャツ着てくるとは思わなかった。笑」とツッコみ、「どこ行って