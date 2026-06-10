医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「外国人の無料体外受精がヤバい理由。炎上ニュースの裏に隠された「医療制度のリアル」を徹底解説。」を公開した。動画では、「外国籍の生活保護受給者が無料で体外受精を行おうとしている」というブログ記事が炎上した話題を取り上げ、その真偽と医療制度の現実について鋭い視点で語っている。 ひかつ先生はまず、生活保護受給者は医療費が無料であること、そして2022年頃