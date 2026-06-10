FIFAワールドカップ26の公式記念コイン提供：百十四銀行 百十四銀行と香川銀行は、FIFAワールドカップ26の公式記念コインの予約販売を行います。 国内販売枚数は、350カナダドル金貨（924万円）が70枚、200カナダドル金貨（187万円）が150枚、100カナダドル金貨（52万8000円）が400枚、銀貨２種セット（7万7000円）が700セットです。 カナダ王室造幣局が鋳造し、表面にカナダ国王チャールズ3