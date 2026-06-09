9月17日のドラフトを前にMLB進出の可能性が浮上韓国の17歳二刀流逸材であるオム・ジュンサンに、MLB進出の可能性が浮上した。全米記者協会に所属する米国の著名記者が、ダイヤモンドバックスと合意間近であると電撃的に報道。9月17日のKBOドラフトを前にした有力選手の流出危機に、地元メディアは上位指名権を持つ球団が「混乱に陥った」と伝えている。全米記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者は8日（日本時間9日）、自