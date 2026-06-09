宮本あかねさん（36歳）は--自転車の交通違反に反則金が科される制度が始まったとき、正直ほっとしていました。これで夫も少しは気をつけるだろうと思ったからです。甘かった、と気づいたのは制度開始から3週間後のことでした。帰宅した夫がテーブルに無造作に置いたのは、青い紙でした。右側通行、反則金6,000円。「たかが6,000円じゃん。すぐ払えばいい話でしょ」ソファに腰を下ろしてスマホを見始めた夫に、あかねさんは何も言