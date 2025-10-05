É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¡Ö¤Ê¤¤¡×´ûº§ÃË½÷1600¿ÍÄ¶¤Î¡ÔËþÂÅÙ¡Õ¤¬°Õ³°¤¹¤®¡©¢ª¤Ç¤âÃË½÷¤ÎÉÔËþÎ¨¤Ï¡Èº¹¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¡É¡ÄÀ¸¡¹¤·¤¤¼ÂÂÖ
¡¡¥ê¥ó¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã¤¤Ç¯Âå¤Û¤ÉÉÔËþÎ¨¤¬¹â¤¤¡©
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯3·î17Æü¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á59ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¡£·×3000¿Í¡ÊÃËÀ1467¿Í¡¢½÷À1533¿Í¡Ë¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Âå¹½À®¤Ï¡¢20Âå¤¬149¿Í¡¢30Âå¤¬570¿Í¡¢40Âå¤¬960¿Í¡¢50Âå¤¬1321¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤Ï¤¢¤ë¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Î49.76¡ó¡¢½÷À¤Î43.18¡ó¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡Ê¤¢¤ë¡Ë¡×¤È²óÅú¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢3000¿ÍÃæ1392¿Í¡Ê46.4¡ó¡Ë¤¬¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î53.6¡ó¡Ê1608¿Í¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¤Ê¤¤¡×¿Í¤ÎÊý¤¬¤ä¤äÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¡Ê1608¿Í¡Ë¤Ë¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¤òÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢°µÅÝÅª¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÈè¤ì¤ë¡¦ÌÌÅÝ¡×¡Ê445¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î27.67¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê359¿Í¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¡Ê3Âò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÃ¤ËÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬1205¿Í¡Ê74.94¡ó¡Ë¤ÇºÇÂ¿¤Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö¤Þ¤¢¤Þ¤¢ÉÔËþ¡×¤¬261¿Í¡Ê16.23¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÉÔËþ¡×¤¬142¿Í¡Ê8.83¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï7³äÄ¶¤¬¡ÖÉÔËþ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ïº¹¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤ê¡¢ÃËÀ¤ÎÉÔËþÎ¨¡Ê35.82¡ó¡Ë¤¬½÷À¡Ê15.96¡ó¡Ë¤ÎÇÜ°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤Ç¯Âå¤Û¤ÉÉÔËþÎ¨¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£50Âå¤Ç¤Ï8³ä¶á¤¯¤¬¡ÖÉÔËþ¤Ê¤·¡×¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë50Âå½÷À¤Ï¡ÖÉÔËþ¤Ê¤·¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬92.13¡ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Á´Ç¯Âå¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤¬ÉÔËþÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¤ò½ä¤ëÍ¥Àè½ç°Ì¤äÉ¬Í×À¤Ï¡¢ÃË½÷´Ö¤ÇÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ûº§¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤Î±Ä¤ß¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡©