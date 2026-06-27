【べんてん屋】有楽町でみつけた、胡麻や肉味噌のコクがクセになる姫路発祥の味噌ラーメン専門店

有楽町でみつけた、姫路発祥の味噌ラーメンが楽しめる専門店。2026年元日にオープンしたこちらのお店では、YouTuberヒカルさんが愛したことでも話題の、姫路発祥の味噌ラーメンを東京で楽しめます。看板メニューの「うま味噌ラーメン」は、米の甘みを感じる白味噌に、旨みとコクの強い赤味噌を合わせた“三種のブレンド味噌”が特徴!今回は、人気の『味玉チャーシュー麺』と『チャーハン』を中心に楽しんできました。

胡麻と肉味噌のコクが広がる、濃厚うま味噌ラーメン

『味玉チャーシュー麺』



まず注文したのは、チャーシューの迫力が印象的な一杯。麺が見えないほどチャーシューで覆われた、インパクト抜群の味噌ラーメン!

スープは、胡麻の香ばしさと肉味噌のコクがガツンと広がる、とろみのある濃厚味噌スープ。



白味噌ベースならではのまろやかな甘みや旨みも感じられ、重すぎず、後から追いかけてくるピリ辛感がクセになる味わいでした。

合わせるのは、スープによく絡む特注の細ちぢれ麺。

“細麺×濃厚味噌”という珍しい組み合わせながら、味噌の旨みをしっかり持ち上げてくれる中毒性ある美味しさ!

シャキシャキ食感のもやしや九条ねぎも良いアクセントになっていて、濃厚ながら最後まで飽きずに楽しめる一杯でした。

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チャーシューと限定太メンマで満足感ある仕上がり



トッピングの自家製チャーシューは薄切りで食べやすく、脂の甘みもしっかり感じられる仕上がり。一枚一枚がスープとよく馴染み、麺と一緒に食べると肉の旨みと味噌のコクが重なって満足感抜群!



さらに東京店舗限定の太メンマは、コリコリとした食感とほんのりした甘みが特徴。濃厚な味噌スープの中でも存在感があり、食感のアクセントとしても良い仕事をしていました。



後半は卓上ニンニクで味変するのもおすすめ。味噌のコクにニンニクのパンチが加わり、よりジャンキーでクセになる味わいを楽しめます。

濃口醤油が香る、ガツンと旨いチャーハン

『チャーハン』

濃口醤油ベースのガツンとした味付けがクセになる一皿!

たっぷりのネギに、ゴロッと入ったチャーシュー、卵の旨みもしっかり感じられる満足感ある仕上がり。



濃厚な味噌ラーメンと合わせても負けない存在感があり、セットで頼みたくなる美味しさでした。

一人でも入りやすい、都心らしいスタイリッシュなラーメン店



店内は無機質なデザインが印象的な、都心らしいスタイリッシュな空間。カウンター席中心で清潔感もあり、女性でも入りやすい雰囲気なのも嬉しいポイント。



有楽町・日比谷エリアで、仕事帰りにサクッとラーメンを食べたい時や、一人でふらっと立ち寄りたい時にも使いやすいお店でした。

濃厚味噌ラーメンが好きな方はもちろん、胡麻や肉味噌のコクが効いた一杯を楽しみたい方におすすめです。

・住所 東京都千代田区有楽町1-2-9 1F

・価格帯 1,000円～2,000円

・最寄駅 日比谷駅 / 有楽町駅

・アクセス 日比谷駅から徒歩約3分、有楽町駅から徒歩約5分

・営業時間 11:00～23:00

・定休日 不定休