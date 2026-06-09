ソマリア人のオマル・アブドゥルカディル・アルタン審判＝2024年1月/Kenzo Tribouillard/AFP/Getty Images（CNN）サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会で審判を務める予定だったソマリア人のオマル・アブドゥルカディル・アルタン氏が、米国への入国を拒否されたため大会に参加しないことが分かった。国際サッカー連盟（FIFA）が8日に確認した。CNNがアルタン氏の件について尋ねたところ、米税関・国境警備局（CBP）の報道官は