母親（下）に寄り添って泳ぐマダライルカの赤ちゃん＝9日午前、和歌山県太地町の町立くじらの博物館和歌山県太地町立くじらの博物館が、生まれて2週間余りのマダライルカの赤ちゃんを公開し、大水槽の中を母親に寄り添って泳ぐ姿が来館者を楽しませている。兵庫県猪名川町から訪れた井生あかりさん（37）は「小さいけど泳ぎが力強い」と話し、長男結人ちゃん（4）は「かわいい」とにっこり。博物館によると、赤ちゃんは雌で